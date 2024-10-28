عاجل/ مضامين مخلة بالأخلاق: هكذا سيطبق القانون على المخالفين في ”التيكتوك ”و” الانستغرام”..

كشف المتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا تفاصلي عن كيفية تطبيق قرار وزيرة العدل حول “المحتوى المتعارض مع الآداب ” على نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة “التيكتوك” .

وبين فريد بن جحا أن المشرع التونسي يجرم الاعتداء على الاخلاق الحميدة في الفضاء الافتراضي .

و أفاد بن جحا في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام أن المجلة الجزائية في فصلها 226 مكرر و الذي يقضي بمعاقبة كل معتدي على الاخلاق الحميدة بما في ذلك الفجور كما نص الفصل 231 بمعاقبة كل من يعرض نفسه على الرجل .

و أكد على أن العقوبات تصل الى 6 أشهر سجنا وخطية مالية لكل من يعتدي على الأخلاق الحميدة على وسائل التواصل الاجتماعي

كما أشار الى أن الفصل 54 يتضمن أيضا تجريم للفضاء الافتراضي حين يتم اعتماد قاصر لنشر محتوى منافي للاخلاق باستعمل قاصر و الذي يؤدي الى عقوبات سجنية تصل الى 6 سنوات .

و أكد فريد بالحاج أن هذه القوانين تنطبق على كل تونسي ينشر محتوى مناف للاخلاق على اليتكتوك و الانستغرام .

و شدد المتحدث على أن التونسيين المقيمين بالخارج تسلط عليهم أيضا العقوبات باعتبار ان تونس لديها الحق في مقاضتهم و ذلك عبر اصدار بطاقة جلب ضدهم و تنفيذ الاحكام عليهم في تونس .

و كانت وزيرة العدل قد أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.