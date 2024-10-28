تنبيه/ اضطراب وانقطاع في الماء بعدة مناطق وأحياء هذه الولاية..

تسجل عدة مناطق في ولاية بن عروس بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من نهار اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء، في إطار برمجة إقليم بن عروس للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أشغال ربط جديدة لتزويد منطقة عمر بالليل التايعة لمعتمدية المروج على مستوى طريق نعسان.

والمناطق المعنية هي شبدة ونعسان والمنطقة الصناعية برج غربال وحي المزوغي وحي الواتي وحي الأمل والمروج 5 وحي الوفاق وحي بشرى والمروج 4 حي أريانة والمروج 3 حي الرياض.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من العاشرة ليلا بعد انتهاء أشغال الربط.