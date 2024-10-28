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عاجل/ محتوى مخل بالآداب على “تيك توك”: عقوبات سجنية في انتظار هؤلاء..

2024/10/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 أن المحتوى المتعارض مع الآداب والأخلاق الحميدة على وسائل التواصل الاجتماعي، يعاقب عليه القانون، قائلا إن ”تيك توك” يزخر بالمشاهد التي تتضمن اعتداء واضحا على الأخلاق الحميدة .

وأوضح فريد بن جحا أن عقوبات سجنية تصل إلى 6 أشهر ضد كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة، وبعقوبات بالسجن لسنوات ضد كل من يستخدم الأطفال في المحتوى، مع خطية مالية قدرها 50 ألف دينار استنادا للمرسوم 54.

وفي هذا السياق، دعا بن جحا في تصريح لاذاعة موزاييك نواب البرلمان إلى تنقيح المجلة الجزائية أو المرسوم 54 لتجديد العقوبات لمن يعرض محتوى إباحي في دولة عربية مسلمة ويقوم بهذه الأفعال الإباحية التي تتنافى مع الخصوصيات الثقافية للدولة التونسية.

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