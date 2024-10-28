تركيا: اعتقال أكثر من 200 شخصا يشتبه في انتمائهم لـ”داعش”..

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الاثنين، أن الشرطة ألقت القبض على 216 شخصا يُشتبه في انتمائهم لتنظيم (داعش)، وذلك خلال عملية أمنية واسعة شملت عدة ولايات في البلاد.

وأوضح يرلي كايا، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، أن العملية الأمنية جرت في 45 مدينة، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، مسجلا أن “المشتبه بهم شاركوا بنشاط في عمليات داعش في الماضي ويواجهون تحقيقا بتهمة تمويل الجماعة الإرهابية”.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية عن اعتقال أكثر من 3600 شخص يشتبه في ارتباطهم ب(داعش) منذ جوان 2023.

وتعرضت تركيا لعدة هجمات كبرى أعلن (داعش) مسؤوليته عنها، بما في ذلك إطلاق نار في ملهى ليلي عام 2017 أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص.