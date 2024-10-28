إنطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وتقديرات اولية بإنتاج 2600 طن من الزيت بهذه الولاية..

أعطيت، اليوم الاثنين، بمنطقتي حشاد وغزالة المدينة بمعتمدية غزالة، إشارة إنطلاق الموسم الجهوي لجني وتحويل الزيتون بولاية بنزرت، وسط تقديرات اولية للموسم تعادل إنتاج 12800 طن من الزيتون، اي ما يمثل إنتاج 2600 طن من الزيت، وفق تقديرات مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة.

وشدد والي بنزرت سالم بن يعقوب بالمناسبة على الابعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية للقطاع، ودعا جميع الاطراف والمصالح المعنية الى مزيد تعبئة الجهود لتأمين صابة هذا الموسم، جنيا وتحويلا والتصدي لكل الخروقات التي قد يعمد اليها البعض من غير أبناء القطاع، باعتبار الأهمية التي تكتسيها صابة هذا الموسم.

وتم خلال هذا الموسم، اعداد 25 معصرة للغرض (منها 15 معصرة عصرية والبقية تعمل بالطريقة التقليدية)، مع توفير مصبين للمرجين بكل من منطقتي ماطر وبنزرت الجنوبية، علاوة عن إقرار توفير عدد من الصهاريج لفائدة اصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته سواء في المصبين او في إطار تفعيل إتفاقية الشراكة المبرمة مع 14 صاحب معصرة لفرشه على مساحة حوالي 200 هكتار لإستيعاب حوالي 7000 مترا مكعبا من مادة المرجين وبالتالي التقليص من تداعياتها على البيئة الطبيعية عموما.

وتم تحديد سعر القبول للكلغ الواحد من الزيتون ب200 مليم، مع تخصيص 15 مليما بعنوان المساهمة في إنجاز وتمويل مشروع المصب الجهوي المراقب لإستيعاب مادة المرجين وتهيئة المسلك المؤدي له.

ويشهد قطاع الزيتون من موسم الى آخر، تطورا على مستوى العناية والتوسع في المساحات باعتباره من القطاعات الاستراتيجية وطنيا وبجهة بنزرت، التي تضم 20 الف هكتار من اشجار الزيتون منها 19 الف هكتار زيتون زيت والف هكتار زيتون مائدة.

كما تضم الجهة 860 هكتارا زياتين بيولوجية يقدر إنتاجها 759 هكتارا اي ما يعادل 151 طنا زيت، ويبلغ عدد المعاصر البيولوجية بها 3 معاصر، وينشط في ذات القطاع 11 فلاحا تحصل من بينهم فلاحان على عديد الجوائز والتتويجات العالمية،علاوة على الطلب المتزايد على الزيت سواء للاستهلاك الداخلي او للتصدير، حيث بلغ معدل التوسع السنوي خلال المواسم الاربعة الاخيرة مساحات تناهز 790 هكتارا .

يشار الى ان اشارة انطلاق الموسم تمت بحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد ومعتمدة غزالة إبتسام حمري والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية غزالة شعبان البجاوي وعضو مجلس نواب الشعب سامي التوجاني وعضو المجلس الوطني للجهات والاقاليم عليا البجاوي وممثل المنطقة بالمجلس الجهوي سامي المنصوري ورئيس المجلس المحلي حسام الذوادي.