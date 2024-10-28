وزارة الصحة: الإقبال على الرضاعة الطبيعية في تونس دون المأمول..

قالت وزارة الصحة إن الاقبال على الرضاعة الطبيعية التي تمثل أحد المكونات الأساسية الضامنة لصحة ورفاه الأم والطفل في تونس، يبقى دون المأمول.

وأضافت في ورقة إعلامية نشرتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية، “أن نسبة الرّضاعة الطبيعية المطلقة خلال السنة الأشهر الأولى من عمر الرضيع لم تتجاوز 17.8 % خلال سنة 2023، حسب إحصائيات البحث الوطني حول صحة ورفاه الأم والطفل الذي أنجزته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، في حين حدّدت منظمة الصحة العالمية هدف زيادة الرضاعة الطبيعية المطلقة إلى 50 بالمائة على الأقل بحلول عام 2025.

وبحسب الاحصائيات ذاتها في الورقة الإعلامية الصادرة بمناسبة احتفال تونس بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، فإن 34.3% من الرضع يتحصلون في تونس على الرّضاعة الطبيعية خلال اللحظات الأولى إثر الولادة.

وأشارت الوزارة إلى أن 66.5% من الرضع دون سن 23 شهرا يتلقون رضاعة اصطناعية ويتلقى 52% من الرضع دون 5 أشهر رضاعة اصطناعية.

وتحتفل تونس بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية تحت شعار “الرضاعة الطبيعية تهمنا الكل … رضعو تحميه يكبر تتهنى عليه” بهدف دعم الإقبال على الرضاعة الطبيعية والتأكيد على أن النهوض بها يتطلب شراكة قوية متفاعلة إيجابيًا بين جميع القطاعات الصحة والمجتمع المدني والأسرة التّونسيّة وذلك من أجل بلوغ الأهداف الصحية والمجتمعية المرجوة للرّضيع بصفة خاصة ولجميع أفراد العائلة والمجتمع بصفة عامة.