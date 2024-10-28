عاجل/ امكانية إصدار بطاقات جلب دولية ضد مرتكبي الجرائم الالكترونية

اكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، إن المحاكم التونسية قادرة على تتبع كل تونسي قاطن خارج أرض الوطن مرتكب لجريمة الكترونية وإصدار بطاقة جلب دولية ضده في إطار اتفاقيات تسليم المجرمين إذا تعلق الأمر بالمساس بالأنظمة المعلوماتية وبث محتوى فيه اعتداء على القصر.

ودعا بن جحا، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، إلى ضرورة تنقيح المجلة الجزائية التي مر عليها أكثر من 100 عام وتدقيق بعض المصطلحات ، مشيرا إلى أنه في انتظار محكمة دستورية تبين ما المقصود بالحريات يمكن للقاضي في الأثناء الاجتهاد إلى حين صدور نصوص تشريعية تكون أكثر وضوحا في تحديد ماهو المقصود بالأخلاق والآداب العامة .