عاجل/ حجز بضائع مهرّبة بقيمة تفوق 1.8 مليون دينار



في ثلاث عمليات نوعي، تمكنت مصالح الحرس الديواني بمدنين والصخيرة وسيدي بوزيد من حجز كميات هامة من البضائع المهربة بقيمة جملية فاقت الـ 1.8 مليون دينار.

حيث تمكنت فرق الحرس الديواني بكل من سيدي التوي التابعة للوحدة الخامسة بمدنين وفرقتي سيدي بوزيد والصخيرة التابعتين للوحدة السادسة للحرس الديواني بصفاقس من حجز كميات هامة من البضائع المهربة التي تحتوي على مواد التجميل وقطع الغيار والأجهزة الالكترونية الخاصة بالسيارات.

وقد حجزت فرقة الحرس الديواني بسيدي التوي إثر نصب كمين بالمنطقة الصحراوية بين رمادة وبن قردان كمية من مواد التجميل المهربة محملة على متن سيارة رباعية الدفع قدرت قيمتها الجملية بما يفوق الـ 487 ألف دينار.

وفي السياق ذاته حجزت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد إثر عملية تفتيش لأحد المستودعات بالجهة كمية هامة من قطع الغيار المهربة بلغت قيمتها 607 ألف دينار.

كما قامت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة بحجز كمية هامة من الأجهزة الالكترونية الخاصة بالسيارات وذلك إثر ضبط شاحنة تحمل ترقيما تونسيا بقيمة جملية قدرت بـ 767 ألف دينار.