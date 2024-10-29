فيديو/ رياض جراد يكشف هويّات “صناع المحتوى” المودعين بالسجن ويدعوا النيابة للعمومية للتحرك ضد هؤلاء..#خبر_عاجل

تعليقا على ما اثير من ضجة حول التحقيق مع صناع المحتوى على “التيكتوك” واصدار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ خمسة من ”صناع المحتوى” و”أنستاغراموز” بتهم تتعلق بالتجاهر بما ينافي الحياء كشف “الكرونيكوز” ببرنامج رونديفو 9 رياض جراد الأحرف الأولى من هويّات “صناع المحتوى” المودعين بالسجن.

كما دعا جراد النيابة العمومية للتحرك وفتح تحقيق ضد بعض الاعلاميين الذين تسببوا بدورهم في التشجيع والترويج على هذه الظواهر التي انطلقت من القنوات التلفزية الى التيكتوك أو العكس من التيكتوك الى القنوات التلفزية وفق تعبيره.