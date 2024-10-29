عاجل/ قضية الهجوم الإرهابي على بن قردان: تطوّرات جديدة..

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بالهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان الى جلسة يوم 11 نوفمبر القادم مع رفض الافراج عن جميع المتهمين الموقوفين، حسبما افادت به موزاييك.

وكانت الدائرة الجنائية الابتدائية بتونس المختصة بقضايا الارهاب قد أصدرت أحكاما وصلت الى الاعدام شنقا في حق عدد من المتهمين في قضية الهجوم الارهابي على بن قردان وأحكاما أخرى بالسجن المؤبد وأحكاما بعدة أعوام سجنا في حق باقي المتهمين والمحالين ببن حالة سراح وفرار وايقاف والبالغ عددهم أكثر من سبعين متهما.

يذكر أنّ مدينة بن قردان من ولاية مدنين، كانت قد تعرضت يوم 2 مارس 2016 إلى هجوم مسلح استمر إلى غاية 10 من نفس الشهر، من قبل مجموعات إرهابية مسلحة كانت تحاول السيطرة على المدينة، غير أنّ المعركة الفاصلة بين الإرهابيين وقوات الأمن والجيش جرت يوم 7 مارس.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 36 إرهابيا، واستشهاد 12 من قوات الأمن والجيش و7 مدنيين، فضلا عن إصابة 27 شخصا بين أمنيين وعسكريين ومدنيين، وإيقاف 7 مسلحين.