سلسلة “OPPO Find X8” قريبا في السّوق العالميّة بنظام كاميرا متطوّر “Hasselblad Master”..

أعلنت OPPO، العلامة الرّائدة عالميّا في مجال الأجهزة الذكيّة، عن ترويج أحدث هواتفها الذكيّة قريبا في السّوق الدوليّة وهما هاتفيFind X8 وFindX8 Pro . ويتميّز هذان الهاتفان الرّائدان بنظام كاميرا جديد Hasselblad Master وبمجموعة من الميزات والتّقنيات المتطوّرة.

وصرّح Pete Lau، نائب الرّئيس الأوّل ومدير المنتوج لدى OPPO قائلا: “تضع سلسلة Find X8 معيارا جديدا للتميّز في الهواتف الذكيّة، حيث تجمع بين نظام كاميراجديد وفائق الأداءHasselblad Masterمع تكنولوجيا متطوّرة للبطاريّة وأحدث تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ لدى OPPO في نظام التّشغيل ColorOS 15 الجديد الخاصّ بها. ويأتي هاتف Find X8 بهيكل نحيفوخفيف الوزن رغم أدائه الفائق على كافّة المستويات، أمّا هاتفFindX8 Pro فيتميّز بجهاز كاميرا رائد يتجاوز حدود الصّناعة وبقدرات كبرى لعدسة التّكبير”.

وبتقديمهالجيل جديد من الأجهزة والتّقنيات والبرمجيّاتمع خوارزميّات متطوّرةللذّكاء الاصطناعيّ، تلتزم OPPO بتزويد الحرفاء عبر العالم بأجهزة رائدة واستثنائيّة. لذلك يسرّ OPPOالإعلان عن إطلاق سلسلة Find X8 الجديدةعلى المستوى الدوليّ.

وسيقع الكشف قريبا عن الخاصيّات المذهلة للهاتفين الجديدينFind X8 وFindX8 Pro .

لمحة عن OPPO

OPPO هي علامة عالميّة رائدة للأجهزة الذكية. بدأت OPPO بالسعي الدؤوب نحو التوازن المثالي بين الرضاء الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة منذ إطلاقها لهاتفها الذكي الأول – “Smiley Face” – عام 2008. توفّر OPPO اليوم نطاقًا واسعًا من الأجهزة الذكية التي تقودها سلسلة Reno وFind، ونظام تشغيل ColorOS وخدمات الانترنيت مثل OPPO Cloud وOPPO+. وتعمل OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 منشآت بحث و4 مراكز بحث وتطوير حول العالم ومركز تصميم دولي في لندن. يعمل موظفو OPPO الذين يصل عددهم إلى الأكثر من 40.000 على ابتكار حياة أفضل لمستهلكيها حول العالم.