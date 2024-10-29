غالانت مهددّا الامين العام الجديد لحزب الله: “بدأ العد التنازلي”..

هدد وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم، مؤكدا أن “تعيينه مؤقت وأن العد التنازلي له قد بدأ”.

وكتب غالانت عبر حسابه على منصة “إكس”: “لقد بدأ العد التنازلي”، مرفقا التغريدة بصورة نعيم قاسم.

كما نشر عبر حسابه باللغة الإنجليزية: “تعيين مؤقت، ليس لفترة طويلة”، في إشارة إلى عزم إسرائيل القضاء على الأمين العام الجديد لحزب الله.

وكان حزب الله اللبناني قد عين، اليوم الثلاثاء، نعيم قاسم أمينا عاما لها ليخلف حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر الماضي.