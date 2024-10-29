من بينهم قُصّر: القبض على عصابة ترشق السيارات بالحجارة في هذا الطريق

على إثر ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص رشق السيارات بالحجارة بالطريق الحزامية الرابطة بين نابل والحمامات وتحديدا بالقرب من مفترق سيدي موسى.

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الثلاثاء، انه تم في الحين إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتنقلت مختلف الدوريات الأمنية العاملة بالمنطقة وإطارات وأعوان مركز الاستمرار العدلي وأمكن في وقت وجيز القبض على 05 أنفار من بينهم 03 قصر وحجز آلات حادة بحوزتهم.

وبمزيد التحري في الموضوع تبين تعرض 10 سيارات الى الرشق بواسطة الحجارة والإضرار بها.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والأبحاث متواصلة.