عاجل/ الإحتفاظ بأشخاص مطلوبين للعدالة في هذه الولايات

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الثلاثاء، ان وحداتها بجهات مختلفة قد تمكنت من الإحتفاظ بأشخاص مطلوبين للعدالة في المهدية وأريانة وبنزرت.

حيث تمكنت وحدات منطقتي الحرس الوطني بالتضامن وحدائق المنزه بإقليم أريانة, من إلقاء القبض على 3 أنفار مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية مختلفة، وصادر في شأنهم أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و30 سنة .

وفي عملية منفصلة، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمهدية بعد استشارة النيابة العمومية، من الإحتفا بشخص محل عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية متعددة، وصادر بحقه احكاما بالسجن .

كما تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببنزرت من ضبط نفر صادر في شأنه عدد 22 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدة 40 سنة .

هذا ودعت السلطات جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة، والاتصال بالرقم 71860135 للمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.