احد عناصرها مفتّش عنه: الاطاحة بعصابة تسرق المواشي في هذه الجهة



تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة الفحص إقليم زغوان من الكشف عن عصابة مختصة في عمليات سرقة المواشي .

وقد تم القبض على ثلاثة أشخاص ضالعين في هذه العملية أحدهم مفتش عنه و صادر في شأنه أحكاما سجنية وحجز لديهم شاحنة خفيفة محل سرقة ، اسلحة بيضاء وعلب دواء لتسميم كلاب الحراسة .

وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسبما اكدته الادارة العامة للحرس الوطني.

هذا ودعت الادارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة تتعلق بجرائم سرقة أو أنشطة غير قانونية أخرى. يمكن الاتصال بوحدات الحرس الوطني على الرقم 71860135.