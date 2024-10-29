عاجل/ بطاقة ايداع جديدة ضد صانع محتوى مشهور



أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ “صانع محتوى” مشهور، وذلك من أجل شبهات “التجاهر بالفحش وبما ينافي الحياء” مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل ماهو منسوب إليه، حسبما افادت به موزاييك.

يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أصدرت امس الاثنين، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 5 من ”صناع المحتوى” و”أنستاغراموز”، وإحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلّق بـ “التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من التهم ذات الصبغة الأخلاقية”، وفق ما أكّده مصدر مطلع لموزاييك.

وجاء ذلك بعد صدور بلاغ من وزارة العدل، الاحد المنقضي، أعلنت فيه عن فتح تتبعات قضائية في حقّ عدد من صناع المحتوى من أجل جرائم ذات صبغة أخلاقية وفيها مسّ من قيم المجتمع الأخلاقية.