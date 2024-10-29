اتحاد الفلاحة يحسمها: أسعار زيت الزيتون المُتداولة مغلُوطة

قال عضو مكتب تنفيذي باتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالتجارة الداخلية والخارجية والتسويق، أنور الحراثي، إن أسعار زيت الزيتون المُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مغلُوطة وغير حقيقية.

;أوضح أنور الحراثي، في تصريح للإذاعة الوطينة، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أن المحدد الأول لتسعيرة زيت الزيتون هي كمية الزيت في الزيتون وجودة الزيت والأسعار العالمية.

وبين الحراثي أن الأسعار العالمية خلال هذه الفترة تتراوح بين 7.3 و9 أورو مشيرا إلى أن تسعيرة الزيت الذي يُباع حاليا في تونس تعتمد على كلفة الشراء.

وواصل بالقول إن الزيتون الذي يقع بيعه خلال هذه الفترة تم تجميعه من الأرض ولا تتوفر فيها معايير الجودة العالية إضافة إلى قيام المعاصر ببيع الزيت القديم.