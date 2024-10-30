المنستير: محامو الجهة ينفّذون وقفة احتجاجية

نفذ، اليوم الأربعاء، المحامون الراجعون بالنظر إلى الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير، وفقة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية بالمنستير، للمطالبة بتحسين ظروف العمل بهذه المحكمة.

وأفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير، هشام الممي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ المحامين يقاطعون اليوم ولليوم الثاني على التوالي جلسات الدوائر الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، على خلفية ظروف العمل التي لا تتوفر فيها مقوّمات المحاكمة العادلة وظروف الدفاع، نظرا للكم الهائل من القضايا المعروضة يوميا في كلّ جلسة والتي يفوق عددها ألف ملف وتصل إلى1400 ملف

وقال إنّ “المحامي بات غير قادر على القيام بواجبه ورسالته في الدفاع عن حرفائه، وعاجزا عن القيام بأبسط الإجراءات وأوّلها الاطلاع على الملفات والذي يعتبر حجر الأساس في ممارسة حق الدفاع”.

واعتبر هشام الممي أنّ “هذه الظروف مهينة للمواطن، وتمسّ الكرامة الإنسانية، خاصة في ما يتعلق بالمحتفظ بهم في غرف الاحتفاظ، وفي ما يتعلّق بعدم الإطّلاع على مآلات الأحكام ما يحول دون ممارسة الطعن في الآجال القانونية، ويسقط حق المواطن في العديد من القضايا”.

وقال إنّ “المرفق القضائي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير يمرّ بحالة شلل تام في علاقة بحريات الأشخاص، حيث يتم تجاوز آجال الاحتفاظ يوميا نتيجة عدم البت في قضايا المحتفظ بهم في الوقت القانوني، لتنتهك بذلك الحرية التي يطالَب المحامون بالدفاع عنها تقريبا يوميا في هذه المحكمة، وهو السبب الأصلي لتحركهم الاحتجاجي”.

وأبرز أنّ هذه الحركة الاحتجاجية لا تهمّ وضعية الدوائر الجناحية فقط أو العمل مع النيابة العمومية، بل تهم المحكمة برمّتها التي أصبحت عاجزة على القيام بدورها كمرفق قضائي ناجز نظرا لكمّ القضايا الهائل الذي لا يتناسب مع عدد الإطار القضائي أو الإطار الإداري (كتبة وموظفين) وخاصة مع مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير الذي أصبح عاجزا على استيعاب هذا العدد من القضايا.

وأكّد أنّ المحامين يحمّلون سلطة الإشراف المسؤوليّة في ضمان حق مواطني الجهة في مرفق عدالة يتماشي مع وضعيتهم وينتظرون ردة فعل إيجابية على ضوء تحركاتهم الاحتجاجية”، مضيفا قوله “نحن متأكدون أنّ العدل هو عماد دولتنا وأنّ كرامة المواطن هي من أولويات نظامنا السياسي”.

وكان الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير أصدر بتاريخ 28 أكتوبر الجاري بيان مقاطعة لجلسات الدوائر الجناحية يومي 29 و30 أكتوبر الجاري بالمحكمة الابتدائية بالمنستير مع تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم، وأكد استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية في صورة عدم وجود بوادر جدية للإصلاح، حسب نص البيان.