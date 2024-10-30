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عاجل/ نوّاب يصوغون مبادرة لإحداث هيكل يراقب المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي

2024/10/30 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

انطلق أكثر من 20 نائبا من جميع الكتل في صياغة مبادرة تهدف لتنظيم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا للفوضى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة،وفق ما صرح به النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية أمين ورغي، لديوان اف ام، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.
وأضاف ورغي، أنه سيتم توسيع دائرة النقاشات والاستماعات واستدعاء كل الجهات المعنية من وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال وكذلك بعض الهيئات والمجتمع المدني للنظر في إمكانية احداث هيكل رقابة جديد في تونس يراقب كل السلوكيات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكّد أن النواب في توجههم العام يرفضون العقوبة السجنية منذ البداية، وأن يقتصر الامر على مجموعة من الخطايا المالية وفي صورة العود يتم تنفيذ عقوبة سجنية، وفق قوله.
وأشار إلى أنه سيتم طرح المبادرة بمجلس النواب في الأيام القليلة القادمة، وتحديدا بعد مناقشة مشروع قانون المالية.

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