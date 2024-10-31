الديوانة تحجز بضائعا ناهزت الـ410 ملايين دينار إلى حدود سبتمبر

قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للديوانة العميد، شكري الجبري، إنّ مصالح الديوانة أحصت، في إطار مكافحة التهريب، حجز سلع ومنتجات مهرّبة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، ناهزت قيمتها 409،725 مليون دينار (م د).

ومن بين هذه المحجوزات الملابس الجاهزة، بقيمة 12،200 م د، والأحذية الرياضية، بقيمة 3،686 م د، والسجائر، بقيمة 7،732م د، وقطع غيار السيّارات، بقيمة 4 م د، وموّاد التجميل، بقيمة 2،285 م د، والموّاد الغذائية، بقيمة 4،800 م د.

وأشار الجبري أنّ أهم البضائع المهربة نحو تونس تتمثّل في المواد الغذائية المختلفة، والسجائر وكل منتجات التبغ، والملابس الجاهزة، خاصّة المقلدة، على غرار الأحذية الرياضية، والفواكه الجافّة، و مواد التجميل، والعجلات المطاطية، والبنزين، والحبوب المخدرة والمخدرات عموما، وأدوية الحيوانات، والآلات الالكترونية وخاصة الهواتف الجوالة

وتتمثل البضائع، التّي تهرب من التراب التونسي، في العملة، وتأتي في المقدمة، فضلا عن المواد الغذائية المدعمة، خاصّة منها، مادّة المقرونة والكسكسي والزيت، إضافة إلى الأدوية الخاصّة بالأمراض المزمنة وأدوية الأعصاب وأدوية الأنفلونزا.