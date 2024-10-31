عاجل/ رويترز: ايقاف طالب دكتوراه فرنسي بتونس بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر

نقلت وكالة رويترز عن “فنسنت جيسير” مدير أحد مختبرات البحوث في فرنسا إن السلطات التونسية احتجزت قبل 12 يوما طالب الدكتورا الفرنسي “فيكتور ديبون” الذي يعمل في المختبر بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر.

وأكد المصدر المذكور إن السلطات الفرنسية تحاول التفاوض بشأن إطلاق سراحه، ناقلا عن إدوارد ماتالون احد اصدقاء ديبون (27 عاما) الذي يعمل أمين مكتبة ويقيم في باريس بأنه تم ايقاف طالب الدراسات العليا الفرنسي قبل منتصف الليل يوم 19 أكتوبر الجاري بمنزله في إحدى ضواحي تونس مع ثلاثة من الأصدقاء الذين كانوا يزورونه من فرنسا.

ووفق ما نقلت رويترز عن “ماتالون” أنه شخصيا أطلق سراحه في اليوم ذاته بعد استجوابه، كما اعتبر جيسير مدير المعهد الفرنسي لبحوث ودراسات العالمين العربي والإسلامي في جامعة إيكس-مارسيليا ما حصل اعتداء على الحرية الأكاديمية، وفقه.

ووفق رويترز فان أطروحة دكتورا ديبون التي بدأها في عام 2022 تتناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمسارات الحياتية للذين شاركوا في الحركات الاجتماعية لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.