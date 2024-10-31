عاجل/ سعيّد يصل الجزائر وتبّون في استقباله



وصل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عشية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، إلى الجزائر للمشاركة في الإحتفال بالذكرى 70 لإندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وغادر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، أرض الوطن في اتجاه الجزائر، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، للمشاركة في الإحتفال بالذكرى 70 لإندلاع ثورة التحرير الجزائرية

وكان في توديع رئيس الدولة كل من رئيس الحكومة كمال المدوري، ووالي تونس عماد بوخريص، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس لطفي الدشراوي، وأعضاء الديوان الرئاسي، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس.