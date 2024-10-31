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عاجل/ اعوان نظافة يعثورون على جثة رضيع في مصب للفضلات بهذه الجهة..

العثور على جثة كهل بهذه المنطقة..#خبر_عاجل

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عاجل/ العثور على جثة رضيعة في مصب فضلات: النيابة العمومية تتدخّل..

2024/10/31 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الخميس، بفتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة، عثر أعوان النظافة ببلدية القصرين على جثتها صباح اليوم في مصب فضلات بممر السكة الحديدية وسط مدينة القصرين، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري.
وبيّن العمري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تحويل جثّة الرضيعة إلى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على تقرير الطب الشرعي القيام بالتحريات والإجراءات القانونية اللازمة.

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