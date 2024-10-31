عاجل/ العثور على جثة رضيعة في مصب فضلات: النيابة العمومية تتدخّل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الخميس، بفتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة، عثر أعوان النظافة ببلدية القصرين على جثتها صباح اليوم في مصب فضلات بممر السكة الحديدية وسط مدينة القصرين، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري.

وبيّن العمري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تحويل جثّة الرضيعة إلى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على تقرير الطب الشرعي القيام بالتحريات والإجراءات القانونية اللازمة.