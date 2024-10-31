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عاجل/ إيران تتوعّد إسرائيل بردّ قـاس

2024/10/31 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

توعدت إيران، اليوم الخميس، برد “قاس” على الهجوم الذي شنته إسرائيل الأسبوع الماضي على عدد من منشآتها العسكرية، وفق ما أورد الإعلام المحلي.
ونقلت وكالة الانباء “تسنيم” عن محمد محمدي كلبيكاني مدير مكتب المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي قوله إن “ما قام به النظام الصهيوني أخيرا عبر مهاجمة أجزاء من بلادنا كان خطوة يائسة، سترد عليها الجمهورية الإسلامية في ايران ردا قاسيا”.
وفي وقت سابق، أفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية نقلا عن مصدر خاص، أن إيران تعتزم تنفيذ “رد حاسم ومؤلم” على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، من المرجح أن يتم قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر.

سكاي نيوز

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