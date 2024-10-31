تقديرات صابة القوارص تتجاوز 14 الف طن في هذه الولاية

تبلغ تقديرات صابة القوارص للموسم الحالي بولاية سيدي بوزيد 14160 طنّا، 50 بالمائة منها ليمون والباقي أصناف أخرى على غرار الكليمونتين والطومسن، حسب ما ذكره المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، لسعد عبدلي، في تصريح لوكالة ”وات”.

وشهدت مساحات القوارص تطوّرا من 228 هكتارا سنة 2017 الى اكثر من 486 هكتارا سنة 2024 منها 402 هكتارا بمعتمدية الرقاب والبقية موزعة بين معتمديات جلمة، وسيدي بوزيد الشرقية، وسيدي علي بن عون، ومنزل بوزيان.

وساهم تطوّر المساحات المغروسة بولاية سيدي بوزيد في ارتفاع صابة القوارص من 2500 طن سنة 2017 الى أكثر من 14 ألف طن خلال الموسم الحالي مخصص أغلبها للترويج الداخلي.

كما ساهمت التقنيات الحديثة، وأساليب الريّ المحكمة، وتوفّر الموارد الطبيعية المتاحة من مناخ معتدل وتربة صالحة وموارد مائية ملائمة، في ارتفاع عدد المستثمرين في القطاع بالولاية، وفي تنوع أصناف القوارص منها خاصة منها قوارص الـ4 فصول، والمالطي والطمسون، بالإضافة الى عدد من الأصناف البدرية على غرار الكليمنتين، والنافال والليمون.

وأشار عدد من الفلاحين، في تصريحات متطابقة لصحفي « وات »، إلى وجود إشكاليات تتعلق بنقص اليد العاملة المختصة، وسوء التحكم في التقنيات الزراعية على غرار الاستعمال المكثف للأسمدة والأدوية والريّ، وارتفاع كلفة التركيز والإنتاج وظهور بعض الأمراض.

وأكّدوا على أهمية العمل على ضمان الجودة، والرفع من المردودية، وتأهيل المستغلات، ودعوة أصحابها إلى التنظم في إطار مجامع تنموية، وتركيز منصات تصدير وفق المواصفات العالمية، ومزيد مراقبة الشتلات خاصة منها الموردة.