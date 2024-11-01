Ooredoo تونس تجدّد التزامها بدعم الجمعية التونسية لدعم مرضى سرطان الثدي في جهود للتوعية حول التوقي من مرض سرطان الثدي

خلال شهر أكتوبر الوردي، عززت Ooredoo تونس التزامها بالتوعية بسرطان الثدي، من خلال الشراكة مرة أخرى مع الجمعية التونسية لدعم مرضى سرطان الثدي (ATAMCS) لإطلاق حملة توعية واسعة النطاق. وتؤكد هذه المبادرة على التزام Ooredoo بدعم القضايا الصحية الوطنية وتعزيز الكشف المبكّر.

وكجزء من هذه الحملة التي استمرت لمدّة شهر، أطلقت Ooredoo سلسلة من مقاطع الفيديو التثقيفية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها والتي ضمّت الدكتور خالد رحال، رئيس الجمعية التونسية لدعم مرضى سرطان الثدي. في هذه المقاطع، تناول الدكتور الرحال الأسئلة والمخاوف الشائعة حول سرطان الثدي، وقدم رؤى حول الوقاية والكشف المبكّر. حيث قدّم هذا المحتوى التعاوني قيمة مضافة للمتابعين، من خلال بسط معلومات دقيقة مطروحة من قبل خبير طبي جدير بالثقة.

وللتأكيد على أهميّة الكشف المبكّر، نظمت Ooredoo تونس، بالتعاون مع ATAMCS، يوم فحص مجاني في 20 أكتوبر في المركز الثقافي في المنزه 6. وقد استقطب الحدث إقبالاً كبيراً، حيث استفاد العديد من الحضور من الفحوصات والاستشارات التي قدّمها أطباء متخصّصون. وقد وفّرت المبادرة مساحة آمنة وغنية بالمعلومات للعموم لمعرفة المزيد عن صحتهم والوقاية من سرطان الثدي.

كما دعمت “Marché Rose” Ooredooالسنوي لـ ATAMCS، وهو لقاء مصمّم لجمع الأموال والتوعية بسرطان الثدي. ولا تسلّط هذه الشراكة الضوء على تضامن Ooredoo مع هذا الموضوع الحسّاس فحسب، بل تشجّع أيضًا المجتمع بصفة عامّة على الانضمام إلى مكافحة سرطان الثدي.

بالإضافة إلى هذه المبادرات الميدانية، أطلقت Ooredoo حملة رقمية خاصة، ودعت جميع مستخدمي الإنترنت للمشاركة. وطوال شهر أكتوبر، تم إدخال أي مستخدم يقوم بمعاملة عبر الويب مع Ooredoo تلقائيًا في سحب جوائز للحصول على فرصة للفوز بالهدايا. وكبادرة حسن نيّة، تعهّدت Ooredoo بالتبرّع بنسبة مئوية من إجمالي المعاملات التي تمت خلال هذه الفترة إلى ATAMCS، مما يعزز التزامها بهذه القضية.

وقد توّجت الجهود التي استمرت لمدة شهر بحفل خاص في 31 أكتوبر، حيث قدمت Ooredoo تونس شيك تبرّع إلى ATAMCS، تقديراً للدور القيّم الذي تلعبه الجمعيّة في دعم مرضى سرطان الثدي في جميع أنحاء تونس.

وقال منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس: “نحن في Ooredoo ملتزمون بقوّة لتعزيز الصحّة داخل مجتمعنا. ويعكس تعاوننا المتجدّد مع ATAMCS تفانينا في إنشاء مبادرات صحيّة مؤثّرة وسهلة الوصول ودعم الوعي بسرطان الثدي بطريقة هادفة”.

وعبّر الدكتور خالد رحال، رئيس ATAMCS، عن تقديره لمشاركة Ooredoo، قائلاً: “كان الدعم الذي تلقيناه من Ooredoo تونس فعّالاً في زيادة الوعي وتوفير الموارد للمتضررين من سرطان الثدي. “وقد حققنا معًا خطوات كبيرة في الوصول إلى المزيد من الأشخاص ونشر المعلومات المهمّة حول الوقاية والكشف المبكّر”.

مع انتهاء شهر أكتوبر، تظلّ Ooredoo تونس ثابتة في التزامها بالمسؤولية الاجتماعية والمحافظة على الصحّة. وبالتعاون مع شركاء مثل ATAMCS، تتطلّع الشركة إلى مواصلة مهمّتها لإحداث تأثير إيجابي على صحّة ورفاهية المجتمع التونسي.