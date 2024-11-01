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بالصور/ “طوطال اينرجي” تكشف عن الفائزين في مسابقة “Challenge Startupper de l’Année”..

2024/11/01 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

أعلنت شركة “طوطال اينرجي”، تونس“Total énergies” خلال حفل رسمي مساء الخميس 31 أكتوبر عن أسماء الفائزين في الدورة الرابعة من تحدي الباعثين الشبان والشركات الناشئة لهذا العام في 32 دولة Challenge Startupper de l’Année افريقية بما فيها تونس والتي تتزامن مع احتفالها بمائويتها.

وقد أشرف المدير العام للشركة معتز نزال، خلال هذا الحفل على تكريم الفائزين الثلاث على المستوى الوطني في مسابقة Challenge Startupper de” l’Année “وهم كل من :

– المرتبة الاولى: عمر بن طالب

-المرتبة الثانية: أحمد الوسلاتي

-المرتبة الثالثة: سليم بوعكاز

وتجدر الاشارة الى ان الجائزة تتمثل في مبلغ مالي قدره 25 ألف دينار لكل فائز.

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