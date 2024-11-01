القبض على سارق مصوغ تجاوزت قيمته الـ200 ألف دينار

أذنت النيابة العمومية بمدنين بالإحتفاظ بشخص من أجل “السرقة من داخل محل مسكون” وإحالة صاحب محل صياغة في حالة تقديم وإرجاع المسروق إلى صاحبه.

وكان الشخص المذكور قد تعمّد سرقة كمية من المصوغ (تجاوزت قيمته الـ 200 ألف دينار ) من داخل منزل المتضرر باستعمال الخلع، ليقع إثر جملة من التحريات التعريف بهويته والقبض عليه وإرجاع جزء من المصوغ المسروق الذي قام بالتفريط فيه بالبيع لصاحب محل لبيع الصاغة (تم القبض عليه).

وبمزيد التحرّي مع المعني تبيّن وأنه قام بإخفاء بقية المسروق بحديقة منزله ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزله وحجز بقية المسروق، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.