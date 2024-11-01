عاجل/ هذه الدولة تدعو رعاياها الى مغادرة ايران وتحذر من احتجازهم كرهائن..

بشرى: تسليم 90 مسكنا اجتماعيا إلى مُستحقيها بهذه الولاية..

عاجل/ بعد زيارة رئيس الدولة للقيروان: إعفاء هذه المسؤولة..

تنبيه لمتساكني هذه المناطق في العاصمة: انقطاع في توزيع المياه

القبض على سارق مصوغ تجاوزت قيمته الـ200 ألف دينار

2024/11/01 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بمدنين بالإحتفاظ بشخص من أجل “السرقة من داخل محل مسكون” وإحالة صاحب محل صياغة في حالة تقديم وإرجاع المسروق إلى صاحبه.
وكان الشخص المذكور قد تعمّد سرقة كمية من المصوغ (تجاوزت قيمته الـ 200 ألف دينار ) من داخل منزل المتضرر باستعمال الخلع، ليقع إثر جملة من التحريات التعريف بهويته والقبض عليه وإرجاع جزء من المصوغ المسروق الذي قام بالتفريط فيه بالبيع لصاحب محل لبيع الصاغة (تم القبض عليه).
وبمزيد التحرّي مع المعني تبيّن وأنه قام بإخفاء بقية المسروق بحديقة منزله ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزله وحجز بقية المسروق، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn