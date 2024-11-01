عاجل/ وزارة الداخلية تصدر بلاغ هام..

بمناسبة انتهاء عُطلة نصف الثلاثي الأوّل للسّنة الدّراسيّة 2024/2025 واعتبارا للكثافة المُروريّة التي يُمكنُ أن تشهدها حركة الجولان بعديد الطرقات والمحاور الكُبرى، اصدرت وزارة الدّاخليّة اليوم الجمعة 1نوفمبر 2024، بلاغا دعت فيه كافة مُستعملي الطريق إلى الإلتزام بتطبيق القانون والتقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المرُوريّة وخاصّة منها:

– ضرورة استعمال حزام الأمان.

– السّياقة المُتزنة وعدم تجاوز السّرعة المُحدّدة.

– تجنب السّياقة في حالة تعب حفاظا على الأرواح والمُمتلكات.

– تجنب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.

– عدم نقل ركّاب على متن وسيلة غير مُعدّة للغرض.

كما دعت الوزارة مُستعملي الطريق القادمين نحو العاصمة عبر المدخل الجنوبي في ظل تواصل أشغال التهيئة به إلى اختيار أحد الحلول التالية تفاديا لتعطيل مصالحهم:

– استعمال الطريق الوطنيّة رقم 1 وذلك بالدّخول عبر المُنعرج اتجاه ملعب رادس ثم مُفترق شوشة رادس ومنهُ في اتجاه قنطرة رادس للإلتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشماليّة.

– استعمال قنطرة لاكانيا والمرور عبر مُفترق الورديّة 1 و2 في اتجاه ساحة باب عليوة ثم شارع المنصف باي ومنهُ وسط العاصمة.

هذا اكدت الوزارة انه تمّ تسخير كُلّ الإمكانيّات البشريّة والماديّة الضّرُوريّة لإرشادكم ومُساعدتكُم، كما يُمكنُ عند الضرُورة الاتصال بالأرقام التالية:

71.342.787 او 71.343.201