استشهاد 10 أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح في غارات صهيونية على شرق لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 10 أشخاص وإصابة 26 آخرين جراء غارات صهيونية على مناطق متفرقة في شرق لبنان.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن طيران الكيان الصهيوني استهدف بغارات جوية مناطق / أمهز، والشراونة وطاريا والبزالية والخضر والسعيدة ورأس العين/، في محافظة بعلبك الهرمل شرق لبنان، مما أدى في حصيلة أولية لاستشهاد عشرة أشخاص وإصابة 26 بجروح.

ويتعرض لبنان لعدوان صهيوني منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الصهيوني من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.