أوهم شخصا بتوفير القهوة له مقابل 420 دينارا ثم لاذ بالفرار !!

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإحتفاظ بـشخص محل مناشير تفتيش عمد إلى التحيّل على أحد المواطنين من خلال إيهامه بتوفير مادة القهوة له بمقابل مالي قدره 420 دينارا لكونه يعمل بإحدى المغازات، قبل أن يلوذ بالفرار مباشرة إثر تمكينه من المبلغ المذكور.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالبحيرة و مركزي الأمن الوطني بالعوينة و ضفاف البحيرة، أمكن التعريف بهوية المعني والقبض عليه خلال فترة وجيزة ليتبين وأنه محل تتبع في قضايا سرقة باستعمال الحيلة، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.