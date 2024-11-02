عاجل/ مقتل مفتش عنه في تبادل إطلاق نار مع الأمن: الداخلية تكشف التفاصيل..

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 أن الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك باشرت بالتنسيق مع النيابة العمومية عددا من المداهمات بمرجع نظر اقليمي سوسة والمنستير أسفرت عن ضبط 237 عنصرا خطيرا وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء.

وأضافت وزارة الداخلية أن العملية سجلت تصديا من أحد العناصر الخطيرة المطلوبة للعدالة لقوات الأمن والدخول معهم في اشتباك مستخدما سلاحا ناريا ( مسدس) كان بحوزته، مما استوجب تحييده بطلقة نارية أصابت فخذه ونتج عنها وفاته اثناء نقله الى المستشفى.