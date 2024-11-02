تنبيه: غدا هذه المناطق دون تيار كهربائي..

من المنتظر تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي غدا الأإحد 3 نوفمبر 2024 بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال وذلك بمناطق ” أولاد عيوني” و” القوادرية “و “فرش غريب” و” قصر الحمام الشرقية و الغربية” و”الزدام “و” أولاد عبيد “و” اولاد سليم” و”أولاد الهاني” و” أولاد سيدي خليفة” و”أولاد مسعود” و”الزرايبية” و”ريحانة ” من معتمدية الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد للقيام بأشغال صيانة على شبكة توزيع الكهرباء، وفق ما جاء في بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وذكرت الستاغ في بلاغها أن عودة التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.