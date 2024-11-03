عاجل/ الانطلاق في توزيع 52 طنا من القهوة بهذه الولاية..

افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي، انه تم منح إحدى المؤسسات الخاصة المتواجدة بالولاية، إمتياز توريد 52 طنا من حبوب القهوة الخضراء، وذلك في إطار تحسين نسق تزويد السوق بهذه المادة وتوفير الطلب عليها، علاوة على الكميات التي يتولى توزيعها الديوان التونسي للتجارة، وسيتم الانطلاق في توزيع هذه الكمية بداية من الأسبوع القادم بالاسعار المحددة والقانونية.

وبين البجاوي، ان مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، تمكنت مساء امس السبت بالتنسيق مع المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني، من حجز 157 كلغ من القهوة و21 كلغ من السكر العائلي مخزنة باحد المستودعات غير المصرح بها والواقعة باحد المساكن وسط مدينة بنزرت، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات في قطاع القهوة، التي تعرف بعض التذبذب على مستوى التوزيع بالسوق.

واضاف انه تم تحرير محضر بحث في الغرض من أجل إستغلال مخزن غير مصرح به، مع تأمين قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة، عقب إعادة ضخ تلك الكميات بالمسالك القانونية.