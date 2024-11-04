بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدورعلى دفعتين السبت 9 والاحد 10 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا :
السبت 9 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
ملعب اريانة
جمعية اريانة – هلال مساكن
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة – جمعية مقرين
ملعب قربة
النادي القربي – نادي حمام الانف
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – القلعة الرياضية
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة – مستقبل وادي الليل
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – مستقبل المرسى
الاحد 10 نوفمبر 2024
ملعب رادس
النجم الرادسي – جندوبة الرياضية
المجموعة الثانية
ملعب القيروان
شبيبة القيروان – مستقبل القصرين
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة
ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير – اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب جلمة
نسر جلمة – كوكب عقارب
ملعب قابس
الملعب القابسي – محيط قرقنة
ملعب الرديف
هلال الرديف – هلال الشابة
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة – امل الرقبة