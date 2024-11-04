بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدورعلى دفعتين السبت 9 والاحد 10 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا :

السبت 9 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى

ملعب اريانة

جمعية اريانة – هلال مساكن

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة – جمعية مقرين

ملعب قربة

النادي القربي – نادي حمام الانف

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – القلعة الرياضية

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة – مستقبل وادي الليل

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين – مستقبل المرسى

الاحد 10 نوفمبر 2024

ملعب رادس

النجم الرادسي – جندوبة الرياضية

المجموعة الثانية

ملعب القيروان

شبيبة القيروان – مستقبل القصرين

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة

ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير – اولمبيك سيدي بوزيد

ملعب جلمة

نسر جلمة – كوكب عقارب

ملعب قابس

الملعب القابسي – محيط قرقنة

ملعب الرديف

هلال الرديف – هلال الشابة

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة – امل الرقبة