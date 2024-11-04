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فيديو: وفد من الترجي يعود حارس الافريقي معز حسن في المصحّة

2024/11/04 أهم الأخبار, تونس, رياضة, غير مصنف


ادى وفد من الترجي الرياضي التونسي، اليوم الاثنين، زيارة لحارس مرمى النادي الإفريقي معز حسن المقيم بأحد المصحات في العاصمة، بعد تعرّضه إلى إصابة خطيرة على مستوى الساق.
وتحدّث لاعب الترجي محمد أمين بن حميدة، نيابة عن الفريق،في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك اليوم الاثنين.
وتمنى بن حميدة الشفاء لمعز حسن، مؤكّدا على “أهمية التحابب داخل وخارج الملعب، رغم التنافس الرياضي بين الفريقين”.
وكان معز حسن، قد تعرّض إلى إصابة تسبّبت له في كسر مضاعف في ساقه، خلال مباراة فريقه النادي الافريقي أمام الاتّحاد المنستيري لحساب الجولة السابعة من البطولة.

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