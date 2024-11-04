إصابات وحالة فوضى بمدرسة ابتدائية إثر هجوم من خليّة نحل

أصيب عدد تلاميذ مدرسة ابتدائية بنابل واطاراتها التربوية وبعض الأولياء، اليوم الاثنين، بلدغات نحل اثر مهاجمة خلية نحل لهم، وفق ما أفاد به فتحي بلغيث عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بنابل.

وأوضح المتحدث في تصريح لاذاعة الديوان، أن خلية النحل التي كانت في شجرة وسط المدرسة سقطت أثناء تحرك التلاميذ وقت الراحة عند الساعة العاشرة صباحا ليقوم النحل بالهجوم على التلاميذ و الاطار التربوي و الاولياء ما خلق حالة من الفوضى.

وأضاف أنه تم الاتصال بمندوبية التربية و بلدية نابل و مندوبية الفلاحة حيث وقع التدخل بسرعة لاخراج النحل لتعود الأمور الى طبيعتها ويواصل التلاميذ تلقي دروسهم.