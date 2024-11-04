هذه الولاية تقر جملة من الاجراءات العاجلة..

مثل تفقد سير انجاز عدد من المشاريع العمومية المبرمجة والمتواصلة بمعتمدية جرزونة من ولاية بنزرت، وما يواجه بعضها من صعوبات تتعلق بالإنجاز الفني، ابرز محاور زيارة عمل أداها عشية اليوم الاثنين والي بنزرت سالم بن يعقوب الى منطقة جرزونة.

وشملت الزيارة التفقدية مشروع توسعة المبيت الجامعي للفتيات المقدرة اعتماداته المالية ب 13.2 مليون دينار، حيث والي بنزرت الزامية التسريع في الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة للانطلاق من جديد في الاشغال المادية المتوقفة منذ مدة، والتنسيق في ذلك مع جميع المصالح الجهوية والمركزية، مع الحرص على دورية المراقبة الفنية خلال كامل مراحل الإنجاز وتلافي كل الإشكاليات المعطلة، باعتبار أهمية المشروع في مزيد توفير ما لا يقل عن 290 فضاء سكن جامعي لائق لفائدة الطالبات.

كما دعا والي بنزرت، خلال اطلاعه على مكونات مشروع تهيئة حديقة خالد بن الوليد ومدخل مدينة جرزونة المدرج في اطار برنامج التنمية المندمجة والبالغة تكلفته المالية في اقساطه الثلاث حوالي 6.5 مليون دينار، الى التسريع في انجاز القسط الأول الذي يربط بين محطة الحافلات الى غاية الجسر والقسط الثالث الذي يربط بين محيط جامع المدينة الى غاية المدرسة التحضيرية والمفترق الدائري وذلك في غضون شهر ديسمبر على اقصى تقدير، أما بالنسبة للقسط الثاني الرابط بين محيط الجسر والى جامع المختار سيتم العمل عليه بالتوازي مع إتمام اشغال القسط المتعلق بحماية مدينة جرزونة من الفيضانات.

ومن جهة ثانية شدد والي بنزرت على وجوب ان يتوقف نزيف التعدي على الملك العمومي قائلا ان “الملك العام خط احمر وعلى جميع المسؤولين بكل مستوياتهم التحلي بالمسؤولية في حمايته والحفاظ عليه من كل أشكال التعدي عبر تطبيق القانون”، في إشارة الى وضعية تعمد احد المواطنين الاستيلاء على جزء من مقبرة المكان.

ودعا في هذا الشأن المصالح البلدية وبقية الأجهزة التنفيذية للتعجيل بإصدار قرارات اخلاء وهدم في المنجز دون وجه حق قانوني بالمكان واعادة الجزء المستولى عليه لحرمة المقبرة مع اتخاذ بقية الإجراءات الردعية الواجبة في حق المخالفين.

يشار الى انه تم الاتفاق على التنسيق بين مصالح الولاية والبلدية والمعتمدية لتعبئة الجهود بمعية بقية النسيج البلدي المجاور والمؤسساتي والإداري العمومي والخاص وتنفيذ حملة إزالة لكل النقاط السوداء المنتشرة على طول القنال من جهة حي الرصاص وتعهد الموقع بطريقة دورية وعدم التهاون ضد كل من تخول له نفسه التعدي من جديد على المكان والقاء الفواضل به.