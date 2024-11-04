مصر تحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية

حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة تميم خلاف في بيان، إن الوزيرين ناقشا في اتصال مساء الأحد في إطار المساعي المصرية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط “الأوضاع الإقليمية المتأزمة والتطورات في لبنان وقطاع غزة”.

وتابع أن وزير الخارجية المصري شدد على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف بالإقليم لخطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة.

وأكد على ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية لن تحقق مصلحة أي من الأطراف وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة.

وجدد عبد العاطي إدانة مصر لكافة الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها، بما ينذر بعواقب وخيمة علي المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل توعد إيران بالرد على هجوم الكيان الصهيوني على مواقع عسكرية إيرانية في 26 أكتوبر الماضي.

وخلال الاتصال بحث الوزيران التطورات على صعيد المشهد اللبناني والجهود المبذولة لوقف العدوان الصهيوني على لبنان، وفق البيان.

وأكد الوزير المصري على موقف بلاده بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد في إطار السيادة اللبنانية ودون تدخلات خارجية.

كما استعرض عبد العاطي الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيد أو شرط إلى قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسري.

وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم والتصدي للأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع.