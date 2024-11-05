تنبيه/ انقطاع مياه الشرب بأحياء مختلفة بهذه الجهة من العاصمة..

برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تحويل مسار القناة الرئيسية لتوزيع المياه قطر 300مم على مستوى ساحة باردو، وذلك في إطار إتمام أشغال مشروع مد الخط الحديدي السريع – جزء “د”في اتجاه القبّاعة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

وأكدت الصوناد في بلاغ أن الأشغال سينجر عنها تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بشارع 20 مارس والأنهج المتفرعة عنه بحي البريد، وكذلك بشارع الاستقلال والأنهج المتفرعة عنه بباردو.

ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الواحدة صباحا من يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وذلك بعد إتمام الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع.