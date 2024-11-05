حوادث المرور تتسبّب في وفاة 981 شخصا منذ بداية العام

أسفرت حوادث المرور منذ بداية العام الحالي إلى حدود أمس الاثنين 4 نوفمبر 2024، والبالغ عددها 4557 حادثا، في وفاة 981 شخصا وإصابة 6278 آخرين، وفق آخر إحصائيّات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم الثلاثاء.

وتبقى السرعة من أبرز أسباب حوادث المرور المتسبّبة في وقوع قتلى وذلك بنسبة 30.2 بالمائة تليها أسباب السّهو وعدم الانتباه بنسبة 29.4 بالمائة.

وأفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأنّ السّهو وعدم الانتباه، الذي من بين أسبابه استعمال الهاتف الجوال والسياقة في حالة تعب وعدم التركيز، يحتل نسبة 43 بالمائة من أسباب حوادث الطّرقات في تونس عموما، بالإضافة إلى الإفراط في السّرعة بنسبة 15 بالمائة.

من جهتها، أفادت الحماية المدنيّة اليوم الثلاثاء بأنّ وحداتها قامت خلال الــ 24 ساعة الفارطة بـ 145 تدخّلا للنّجدة والإسعاف بالطّرقات.