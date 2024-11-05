آخر تعداد وجها لوجه: بوزيد النصيري يكشف آخر الاستعدادات للتعداد العام للسكان والسكنى..

أعلن مدير معهد الاحصاء بوزيد النصيري اليوم الثلاثاء عن الانطلاق الفعلي للتعداد العام للسكان والسكنى الموافق ليوم غد الاربعاء 6 اكتوبر الجاري حيث سينطلق أكثر من 10 ألاف عون في طرق أبواب الاسر التونسية المقدرة بـ 3 ملاييين و270 الف اسرة سيشملهم التعداد على كامل التراب التونسي.

وبين النصيري خلال ندوة صحفية اليوم بالعاصمة للاعلان عن اخر الاستعدادات لانطلاق التعداد العام للسكان والسكنى ان مرحلة العد القبلي انتهت وقد شملت عد البنايات والمساكن والاسر وغدا سينطلق العد الفعلي للسكان.

ودعا النصري المواطنين الى التفاعل الايجابي مع اعوان العد من اجل ضمان شمولية هذا التعداد الذي سيكون تعداد مؤسسا سيتم من خلاله تحديث البيانات لبناء استراتيجية تنموية جديدة للفترة المقبلة 2026/2030 وايضا لبناء منظمومة احصائية متفاعلة ومندمجة ومتكاملة وشاملة وفق تعبيره.

وأضاف النصري ان هذا التعداد سيكون اخر تعداد وجها لوجه والتعداد القادم سيكون تعداد سجلي حسب قوله.

واكد مدير معهد الاحصاء ان التعداد العام للسكان والسكنى يهدف الى اعداد قاعدة بيانات من اجل عملية التخطيط والتنمية وتطوير المنظومة الاحصائية والمساهمة في تسريع عجلة التنمية بالجهات وتحسين ظروف العيش لجميع التونسيين.

وذكر النصري بان العد الفعلي للسكان المقيمين بالبلاد التونسية سيكون غدا 6 نوفمبر وحسب الروزنامة التي تم وضعها فسينتهي التعداد العام للسكان والسكنى يوم 31 ديسمبر 2024 على أن يتم نشر النتائج الأولية في 31 مارس 2025 والنتائج النهائية في 20 سبتمبر 2025 .