بقيمة 25 مليون دولار: مشروع تعاون جديد بين تونس والبنك الدولي لتعزيز النظام الصحي

استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني بمقر الوزارة وفدًا من البنك الدولي بقيادة ألكسندر أرّوبيو، ممثل البنك الدولي في تونس، وميشيل غرنولاتّي، مدير إدارة الصحة والأغذية والسكان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور عدد من إطارات الوزارة

وتأتي هذه الجلسة ضمن زيارة وفد البنك الدولي إلى تونس من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 لبحث مشروع تعاون جديد بقيمة 25 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز النظام الصحي الوطني، بدعم من الصندوق العالمي للأوبئة.

وتضمن الاجتماع قرارات للشروع في تنفيذ المشروع بدءًا من عام 2025، وتشمل محاوره الرئيسية:

1. الاستعداد للطوارئ الصحية والأوبئة:

• دعم قدرات مركز العمليات الاستراتيجية بوزارة الصحة،

• تحسين مراقبة الأوبئة من خلال نظام حديث لجمع وتحليل المعلومات،

• تطوير إدارة البيانات الصحية،

• تحسين حوكمة الموارد البشرية في القطاع الصحي،

• تعزيز فرق الاستجابة السريعة،

• دعم قدرات المخابر وإنشاء مخابر مرجعية للتشخيص.

2. تطوير الرعاية الصحية الأساسية:

• تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية،

• تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر،

• تحديث مراكز الصحة الأساسية،

• تعميم الرقمنة لتحسين التنسيق والمتابعة،

• تجهيز المراكز في المناطق ذات الأولوية بمرافق جاهزة تعمل بالطاقة الشمسية.

3. تعزيز خدمات المستشفيات والطوارئ:

• توسيع أقسام الطوارئ المتنقلة وتوفير سيارات إسعاف مجهزة،

• إدارة وصيانة المعدات الطبية المتطورة،

• إنشاء نظام معلوماتي شامل للمستشفيات.

وأكد وزير الصحة خلال الإجتماع على أهمية تسريع تنفيذ المشروع لتحسين الخدمات العلاجية والوقائية في الخطوط الأمامية، مثمنًا جهود البنك الدولي.