ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر أكتوبر 2024

شهد مؤشّر أسعار الاستهلاك، خلال أكتوبر 2024، زيادة بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2024، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.

ويعود هذا الإرتفاع أساسا، إلى الارتفاع المسجل في أسعار الملابس والأحذية، بنسبة 6،2 بالمائة، وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي، بنسبة 2،5 بالمائة وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0،2 بالمائة.

والجدير بالذكر أنّ ارتفاع أسعار مجموعة والمشروبات (0،2 بالمائة) كان نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن (1,1 بالمائة) والبيض (1,1 بالمائة) والخضر الطازجة (1 بالمائة) والغلال الطازجة (0،5 بالمائة) والأسماك الطازجة (0،5 بالمائة). في المقابل شهدت أسعار الزيوت الغذائية تراجعا، بنسبة 2،1 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (2،5 بالمائة) فقد كان تبعا لزيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي، بنسبة 3،2 بالمائة.

وسجّلت أسعار الملابس والأحذية تطوّرا (6،2 بالمائة) خلال أكتوبر 2024، تزامنا مع انتهاء موسم التخفيضات الصيفية إذ ارتفعت أسعار الملابس، بـ 6،1 بالمائة، والأحذية، بـ 7،3 بالمائة، والأقمشة، بـ 1 بالمائة ومكملات اللباس المختلفة، بـ 2 بالمائة.