تلاميذ يُضرمون النار في مكتب القيّم العام..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

كشف فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، تفاصيل حادثة اقدام تلاميذ على حرق مكتب القيم العام بمعهد ثانوي بالمنستير.

وبين بن جحا ان الوحدات الأمنية تلقت امس معلومات مفادها تعرّض مكتب قيم عام بإحدى معاهد الجهة للاحتراق وبتحولهم على عين المكان، تمت معاينة المكتب التي تم اضرام النار فيه بفعل فاعل”.

وأكّد بن جحا انه بتدقيق الأبحاث تبيّن ان تلميذان (16 و17 سنة) كانا سيُعرضان على مجلس التأديب من اجل التشويش والتفوه بعبارات غير لائقة تجاه الأستاذة”.

وأوضح المتحدّث ان التلميذان قرّرا حرق مكتب القيم العام احتجاجا على احالتهم على مجلس التأديب، بعد ان انضمّ اليهما تلميذ آخر، فقاموا بإلقاء البنزين بالمكتب واضرام النار فيه.

هذا وقد تم إيقاف التلاميذ الثلاثة، حيث اذنت النيابة العمومية بالمنستير بالاحتفاظ بهم، وتنتظرهم عقوبات قد تصل الى 5 سنوات سجنا بعد التخفيف باعتبار ان أعمارهم لا تتجاوز 18 سنة.