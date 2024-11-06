السفارة الامريكية تعلن عن فتح باب الترشح لبرنامج “توماس جفرسون” للمنح الدراسية لسنة 2025- 2026..

أعلنت حكومة الولايات ّ المتحدة الأمريكية عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتقديم لبرنامج “توماس جفرسون” للمنح الدراسية لعام 2025- 2026 إلى غاية يوم الأربعاء 4 ديسمبر، حسب ما اعلنت عنه السفارة الأمريكية بتونس في بلاغ لها الإربعاء.

وبينت السفارة ان اختيار المشاركين سيتم بناء على منافسة مفتوحة للجميع وبالاعتماد على جدارتهم.

ويوفر برنامج “توماس جيفرسون” للمنح الدراسية، لطلبة الجامعات التونسية فرصة لقضاء عام دراسي واحد في إحدى الجامعات أو الكليات الأمريكية من دون الحصول على شهادات جامعية.

ويرمي هذا البرنامج إلى تعزيز “النمو الاقتصادي من خلال بناء شبكة من الشباب المستعدين لقيادة التغيير الإيجابي في مجالاتهم المهنية ومجتمعاتهم”. كما يركز على “القدرات القيادية والإعداد المهني للطلاب الناجحين أكاديميا من جميع أنحاء تونس مما يساهم، بشكل فعال، في التنمية الديمقراطية والاقتصادية في البلاد”.

وكان برنامج “توماس جيفرسون” للمنح الدراسية الذي تم إطلاقه لأول مرة سنة 2013، استهدف أكثر من700 طالب جامعي من جميع الولايات التونسية الأربع والعشرين اتيحت بهم الفرصة للدراسة في 115 كلية وجامعة في 42 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا.

وسعت هذه المبادرة إلى تحسين المهارات الأكاديمية للطلاب ولغتهم الإنجليزية، وتعزيز قدراتهم القيادية، وتطوير خبراتهم المهنية من خلال برامج متكاملة.