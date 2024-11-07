رابطة أبطال أوروبا : فوز كبير لبرشلونة وخسارة باريس سان جيرمان وأرسنال

حقق برشلونة الإسباني فوزا كبيرا على حساب مضيفه النجم الأحمر الصربي بنتيجة 5-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الاربعاء لحساب الجولة الرابعة لمسابقة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف برشلونة كل من إينيغو مارتينيس في الدقيقة 13 والبولوني روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 43 و53 والبرازيلي رافينيا في الدقيقة 55 والبديل فيرمين لوبيس في الدقيقة 76 بينما أحرز الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا والأنغولي ميلسون هدفي النجم الأحمر في الدقيقتين 23 و84.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس في المجموعة الموحدة من المسابقة في حين لا يملك النجم الاحمر أي نقاط بعد تلقيه الخسارة الرابعة تواليا.

وتغلب إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه أرسنال الإنقليزي بهدف دون رد سجله التركي هاكان تشالهانوغلو من ركلة جزاء في الدقيقة 45+3.

ويملك إنتر 10 نقاط في المركز الخامس بينما تجمد رصيد أرسنال عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

وخطف أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا مثيرا من مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-1. تقدم الفريق الباريسي بواسطة وارن زائير إيمري بعد مرور 14 دقيقة لكن الفريق الإسباني رد بهدفين عن طريق ناهويل مولينا وانخل كوريا في الدقيقتين 18 و90+3.

وصعد أتلتيكو الى المركز 23 برصيده 6 نقاط في القوت الذي بقي رصيد باريس سان جيرمان 4 نقاط في المركز 25.

كما انتزع بايرن ميونيخ الألماني فوزا هاما على حساب ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد بامضاء جمالا موسيالا في الدقيقة 67. ويحتل بايرن المركز 17 بمجموع 6 نقاط ملتحقا ببنفيكا الذي يتاخر عن الفريق البافاري بفارق الاهداف.

وشهدت المباريات الأخرى، فوز كلوب بروج البلجيكي على مضيفه أستون فيلا الإنقليزي بهدف دون رد ليفشل الفريق الانقليزي في اللحاق بمواطنه ليفربول في الصدارة ويتكبد خسارته الاولى التي ابقت رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن في حين حقق بروج انتصاره الثاني رافعا رصيده الى 6 نقاط في المركز 22. كما فاز ستاد بريست الفرنسي على سبارتا براغ التشيكي 2-1 ليصعد الى المركز الرابع ب9 نقاط، في حين حقق شاختار دونتسيك الأوكراني فوزه الاول بتفوقه على ضيفه يونغ بويز السويسري بنتيجة 2-1 على غرار ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي تغلب على فينورد روتردام الهولندي 3-1. وخسر شتوتغارت الألماني على ملعبه أمام أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد. وحافظ اتالانتا على سجله خاليا من الخسارة بفوزين وتعادلين في المركز الثامن ب8 نقاط بينما تراجع شتوتغارت الى المركز 27 برصيد 4 نقاط.

وتقام النسخة الحالية من مسابقة رابطة أبطال أوروبا بنظام جديد من خلال استبدال دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة اذ يخوض كل فريق ثماني مباريات، وتصعد أول ثمانية فرق إلى دور الستة عشر فيما تخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مباريات الملحق على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الستة عشر.