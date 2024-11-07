توزر: حجز 1940 كلغ من مشتقات الدواجن في مخزن عشوائي خلال حملة مراقبة مشتركة

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتوزر مساء أمس الأربعاء، ضمن حملة مراقبة مشتركة، 1940 كلغ من منتجات الدواجن ومشتقاتها في مخزن عشوائي وغير مصرح به بحي الازدهار بمدينة توزر.

واتخذت الفرق المشاركة في الحملة الإجراءات القانونية المستوجبة ضد المخالف، مع تأمين إعادة ضخ المحجوز في السوق، علما أن قيمته قدّرت بنحو 19,140 ألف دينار.

وتتنزل هذه العملية في إطار التصدي للمضاربة الاقتصادية وعمليات الخزن العشوائي للمواد الغذائية، وانتظمت بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية وبقية الأجهزة الأمنية المعنية في معتمدية توزر.