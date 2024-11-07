هذه المهن هي الأكثر طلبا محليا ودوليا



قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رشاد الشلي، إن مهن الجوار المتمثلة في الاختصاصات شبه الطبية والمهن المتعلقة بالطفولة ورعاية المسنين، هي الأكثر طلبا على المستويين الدولي والمحلي.

وأشار الشلي، في تصريح لموزاييك خلال افتتاح فعاليات صالون المهن والتكوين المهني، اليوم الخميس، إلى وجود العديد من الاختصاصات التي توفرها هياكل التكوين المهني العمومية والخاصة والتي بإمكانها أن تفتح آفاق تشغيلية للشباب دوليا ومحليا على غرار اختصاصات التكنولوجيا والصناعات المتطورة ومهن السياحة والنزل.