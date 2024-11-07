تنبيه/ هذه المناطق دون كهرباء يوم الأحد..

صاعقة رعدية تتسبب في حريق بأرض فلاحية بهذه الجهة…

رفع 208 مخالفات اقتصادية وحجز كميات من البطاطا والطماطم بهذه الولاية..

عاجل/ وفاة شاب متأثرا بجروحه بعد أن عثر عليه مطعون بالة حادة بهذه الطريق..

هذه المهن هي الأكثر طلبا محليا ودوليا

2024/11/07 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, مجتمع


قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رشاد الشلي، إن مهن الجوار المتمثلة في الاختصاصات شبه الطبية والمهن المتعلقة بالطفولة ورعاية المسنين، هي الأكثر طلبا على المستويين الدولي والمحلي.
وأشار الشلي، في تصريح لموزاييك خلال افتتاح فعاليات صالون المهن والتكوين المهني، اليوم الخميس، إلى وجود العديد من الاختصاصات التي توفرها هياكل التكوين المهني العمومية والخاصة والتي بإمكانها أن تفتح آفاق تشغيلية للشباب دوليا ومحليا على غرار اختصاصات التكنولوجيا والصناعات المتطورة ومهن السياحة والنزل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn