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خلال حملة أمنية: حجز كمية ضخمة من منتجات الدجاج المذبوح بطريقة عشوائية

2024/11/07 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ، ان وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بأريانة، تولت اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، إجراء حملة في إطار التصدي لظاهرة الإحتكار والمضاربة والتلاعب بالمواد الأساسية والمدعمة ومراقبة مسالك التوزيع عبر الطرقات بمشاركة اعوان الإدارة الجهوية للتجارة بأريانة بمنطقة سكرة وبرج الوزير.
وأسفرت الحملة عن تحرير 02 محاضر اقتصادية مع حجز كمية من منتوجات الدجاج تمثلت في عدد 11.5 كغ من كبدة الدجاج و 343.5 كغ من الدجاج الكامل و 4.5 كغ من أفخاض الدجاج و 4 كغ من كركاس الدجاج و 2.5 من إسكالوب الدجاج و 11.3 كغ من سيبرام، من أجل عدم توفر الشروط الصحية من حيث ذبحها بطريقة عشوائية ونقلها داخل وسيلة لا تستجيب لشروط حفظ الصحة.
وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بحوالي 4 آلاف دينار، كما تمت معاينة المحجوز من طرف الطبيب البيطري التابع للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في آنتظار الإذن بالإتلاف وبإتمام الإجراءات المعمول بها .

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